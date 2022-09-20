經濟部中小企業處20日在台北舉辦「Empower Your Business－2022健康醫療商機媒合交流會」。中小企業處副處長陳秘順表示，本次精心挑選出8家優質的健康醫療領域中小企業，展示發表的產品及服務方案涵蓋AI智慧醫療服務解決方案、生理分析設備與檢測管理平台、智能照護設備、創新保健食品開發等。會場上也安排與多家國內外指標企業及通路進行媒合，期待能開創彼此合作，促進台灣企業在健康醫療市場成功插旗。

近年來，社會逐漸老年化，再加上COVID-19疫情的衝擊，讓醫療與照護資源面臨諸多挑戰，相對也越發凸顯利用新興醫療技術與科技解決方案的重要性。根據全球市場洞察(Global Market Insights Inc.)報告指出，2026年全球智慧健康照護的市場規模可望達到6,394億美元規模。後疫情時代加上全球高齡化趨勢來臨，為智慧健康醫療商機的指日可待成長埋下伏筆。

世界衛生組織指出心血管疾病是全球死亡率的頭號殺手，每年危害許多人，也吸引許多企業投入研發。巨量移動科技的行動心電圖分析平台，可提供心血管AI判讀系統分析服務，辨識心血管疾病的特徵，輔助醫生縮短判讀時間，此平台已達世界級醫療等級精準度。此外，人體在緊急狀態心跳停止時，自動體外心臟電擊去顫器(AED)無疑是起死回生的救命利器。鯨揚科技為確保佈屬在場域的AED電擊功能及電池能正常發揮，開發出AED測試儀與AED/AIMS雲端管理平台，讓AED維持最佳性能。

急性後期延伸至長期照護更需要大量的人力投入，科技可以扮演關鍵輔助角色。維思感創研發置放於床墊下的iCue智慧感測墊，內建多組感測器，透過各部位的壓力變化，可提供連續的非接觸式監測數據，並透過LINE達到離床通報、呼吸率與睡眠休息報表等多項通知及統計功能，提升長照機構的照護品質與效率。大心生物科技的高智能成人尿布，透過穿戴式的醫療級矽膠褲內置感應器，可偵測臥床患者排遺，並進行全自動的清洗與烘乾，全程毋需人力介入，從而降低照護人力並提升長照生活的品質。

經濟部中小企業處為協助國內中小企業創造新價值、提升產業競爭力，每年辦理多場國內與跨國商機媒合及交流活動，多年來已累積促成數十億元商機，歡迎有意參與的企業逕上「中小企業商機媒合整合服務網」查詢。