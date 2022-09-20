動畫片《企鵝家族》是許多人的童年回憶，全片以黏土動畫製成，片中主角是一群企鵝，詼諧有趣的劇情受到全球大、小朋友的喜愛，今年8月傳出首任配音員卡洛博諾米（Carlo Bonomi）逝世的消息，不料才過1個多月，接任配音的馬歇羅麥格尼（Marcello Magni）驚傳離世，讓許多粉絲不捨。

卡洛博諾米是義大利的配音演員，曾為許多動畫配音，包含《摩登原始人》、《企鵝家族》等，他擔任《企鵝家族》第一季到第四季的配音員，之後的第五、六季則由義大利舞台劇演員馬歇羅麥格尼接替他的配音工作，不幸的是卡洛博諾米今年8月6日於義大利米蘭去世，享壽85歲。沒想到才相隔一個多月，馬歇羅麥格尼被公司證實離世，享年63歲。

馬歇羅麥格尼40年前與英國演員西蒙麥克伯尼（Simon McBurney）創立劇團Complicité，西蒙麥克伯尼向媒體證實馬歇羅麥格尼的死訊，並形容對方「我的兄弟、我的夥伴、熱情的舞者、無與倫比的即興表演者」，馬歇羅麥格尼來自義大利北部，1980年代在巴黎留學，後來與其他三名演員創立劇團，表演風格精彩詼諧，被外界所熟知。

Marcello Magni, our co-founder, brother and irreplaceable comrade, died yesterday in his home town of Bergamo. The world has lost a unique talent; we have lost our dearest friend with his remarkable soul. Our tribute: https://t.co/YLTDFa4Tp3 pic.twitter.com/DznwSFqSKS — Complicité (@Complicite) September 19, 2022

馬歇羅麥格尼本來今年2月打算演出舞台劇莎士比亞中「李爾王」一角，卻因為身體狀況不得已辭演，外媒《週日報》對此哀悼：「他的光、愛和對戲劇的不懈貢獻，將比我們所有人都長遠。」

許多網友用該動畫中的悲傷表情傳遞難過心情，留言哀悼：「我的童年⋯⋯RIP」、「一人擔當所有角色好厲害！？小時候看完全沒發現辛苦他了」、「謝謝大師，這部動畫我小時候也天天看，謝謝您的配音，帶給很多人歡笑聲。」、「謝謝你豐富了我的童年」、「現在小朋友不知道這個黏土人卡通了吧」。