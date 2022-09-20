2022跨聯盟籃球邀請賽，20日中華隊培訓隊對上SBL老牌勁旅裕隆納智捷，打出專注度與強勢，並藉由溝通讓攻守更順暢，第2節就拉開分差，最終中華男籃培訓隊90比68擊敗裕隆隊，收下2連勝。

中華男籃培訓隊總教練桑茂森指出，賽前提醒球員場上更強勢點及保持專注力，也鼓勵球員主動溝通，開賽大家有把提醒的重點做好，希望延續創造出來的精神，繼續有好表現。

桑茂森並說，組訓期間打了6場友誼賽，感謝台銀、裕隆給中華培訓隊年輕球員磨練機會，過程中遇到不少好手給球隊成長，累積了經驗，再次對到重點上就更容易掌握。

裕隆總教練邱大宗則說，球隊可能前一晚贏球，稍微鬆懈了精神，還是提醒球員要打出風範及團隊合作。邱大宗補充，之前友誼賽每一節都是贏中華男籃培訓隊，這次卻輸球，除了球員可能稍微走神，還會再看影片檢討問題，他也鼓勵球員每一場都可以打得狂一點、態度強硬點。

中華男籃培訓隊阿提諾、邱子軒各進帳全隊最高19分，阿提諾並有5籃板、5抄截，另斬獲6籃板、4助攻的邱子軒表示，主要防守有做好，帶動進攻流暢，順利收下勝利。

裕隆此役則以吳季穎、黃宗翰各13分最高。