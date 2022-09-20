虱目魚養殖戶吳威廷今天巡視魚塭，魚蝦都飽受地震驚嚇，明顯食欲不佳，丟了一上午的飼料，魚蝦都沒吃。（曹婷婷攝）

受上周末花東地震影響，台南市仁德區大甲一帶虱目魚養殖業者傳出災損，虱目魚除被震到跳上岸不說，有的則是在地震後，受到驚嚇衝撞而暴斃。（吳威廷提供／曹婷婷台南傳真）

受上周末花東地震影響，台南市仁德區大甲一帶虱目魚養殖業者傳出災損，虱目魚除被震到跳上岸不說，有的則是在地震後，受到驚嚇衝撞而暴斃。（吳威廷提供／曹婷婷台南傳真）

花東上周末接連震不停，台南市仁德區大甲一帶有30戶虱目魚養殖業者傳出災情，除17、18日震後，虱目魚受驚跳上岸，這2天虱目魚一受驚嚇而食欲不佳，後續影響仍難估算，業者表示，「0206美濃地震也沒發生這種情形」，因養殖規模不比七股、北門、學甲等地，業者也嘆，「我們像是台南市養殖業孤兒！」

大甲社區發展協會理事長吳威廷從小看著阿公、父親養殖虱目魚，27歲的他幾年前返鄉投入養殖。他說，仁德大甲一帶虱目魚養殖面積達百餘公頃，約30戶養殖戶，養殖歷史數十年之久，近年和他一樣陸續有年輕人返鄉養殖。

他說，以前當地常遇淹水，虱目魚遭沖上岸，養殖戶就趕忙處理虱目魚，能送、能賣或丟棄都盡快處理，以減少損失，從未向市府求救。上周末連2天地震，每戶都傳出災情，吳威廷說，他家魚塭有上千尾被震到跳上岸或受驚衝撞暴斃，自家損失看得到的約10萬元，看不到的則難以估算。

吳威廷連日洽詢市府相關天然災害補助，因災損需達2成才能獲得補助，他說，雖不期待補助，但面對天災、地震等愈來愈多不可預測的考驗，打算組織養殖戶相關團體，未來希望能協助其他養殖戶，面對突如其來的災情，至少不會慌，「就連怎麼申請補助都不知道」。

農業局漁業科科長賴青建指出，地震後詢問漁民團體、漁會等，僅零星虱目魚災情，以仁德大甲一帶居多，研判可能跟地震特性及魚池所在區域、魚池形狀、水深等都有關聯性。他說，雖仁德大甲地區養殖戶災損未達天然災害補助標準，但後續也將輔導養殖戶成立相關組織，提供資源與協助。