女星Angelababy（baby，楊穎）昔日和男神黃曉明有過一段7年婚姻，離婚後她把重心放在工作，恢復單身反而變得更加忙碌，但日前流出一段她叼菸的偷拍畫面，讓人感嘆可惜了她的高顏值；不過，Baby沒把此事放心上，今（20日）一身公主裝扮出席活動，在路人手中零P圖鏡頭下，近況美到令人窒息。

Baby從15歲就以模特兒之姿踏入演藝圈，有一張洋娃娃般的臉蛋，還有前凸後翹、婀娜多姿的身材，是許多粉絲心目中的女神，就算和黃曉明結婚、生子和離婚，人氣絲毫未減反而更多人愛她；今日Baby出席一場品牌活動，戴著珍珠髮飾、穿上白色性感長裙，配上她洋娃娃臉蛋，宛如童話故事的小公主。

Baby日前被爆出哈菸模樣掀起熱議，但她今（20日）現身活動美得像是童話故事裡的公主，美貌再度替她自己扳回一城。(圖/ 摘自微博)

除了Baby工作室釋出的活動照，微博上也瘋傳現場路人直拍，零P圖鏡頭下的她更是美得不像話，無論是膚況還是身材都維持得相當驚人，讓網友幾乎被美哭，「可以永遠相信Baby零修圖狀態」、「公主駕到，美神降臨」、「能靜靜地看著女神就是種享受」。

不過，人紅是非多，Baby日前才被爆出私下抽菸的影片，吞雲吐霧老練的模樣讓部分粉絲都很心碎，「雖抽菸沒什麼，但真毀形象」、「不是說戒菸了嗎？怎麼又抽上」；但還是有大多數人力挺，「抽菸是她的自由，偷拍者可恥」。

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