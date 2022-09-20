AI的素養是未來必備的技能，智泰公司捐贈800套AI圖像檢測軟體，嘉惠金門地區學子(于家麒攝)

智泰科技(股)公司於今(20)日捐贈800套AI模型訓練軟體給金門縣各級學校，由縣府秘書長陳祥麟和金門大學學務長呂立鑫代表接受並回贈感謝狀，為金門的科技教育注入一股動力，共同推動AI教育向下扎根。

數位時代AI人工智慧是未來產業發展的主流，智泰科技團隊耗時數年自主開發的Vislab-AI模型訓練套裝軟體，可應用於各行各業中，透過簡單且可視化的操作介面，可以讓未曾學習過程式語言及AI資料庫的使用者，藉此熟悉AI技術的相關應用。

陳祥麟秘書長致詞時表示，108新課綱的科技領域課程綱要，當中有特別新增了「新興科技」-AI，而AI的素養也是未來必備的技能，非常感謝智泰公司捐贈800套AI圖像檢測軟體給金門各級學校，嘉惠地區學子。智泰董事長許志青也表示，這次捐贈的這套模型訓練軟體，是透過簡易的操作介面，來進行AI圖像辨識的訓練，就算沒有學過程式語言，都能輕易上手。

縣府指出，教育處在科技教育上的推動十分重視，每年都有舉辦Scratch程式設計競賽、資訊科技教育競賽，並遴選優秀的選手參加全國競賽。這次智泰公司所捐贈的AI模型訓練軟體，將有助於促進金門縣科技教育之發展，透過降低AI程式語言的門檻，讓學生能夠了解AI如何進行圖像辨識、蒐集資料、深度學習，透過實際的操作更進一步對AI有所認識，讓金門成為科技島的願景向前更邁進一大步。