奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（20）日宣布，業界首款導入量產的平板電腦TDDI解決方案奇景HX83121-A，已在多款主流平板電腦產品中量產，最近更被小米擴大採用於最新的高階小米平板5 Pro 12.4，以及小米Book S 12.4二合一筆記型電腦。

奇景表示，HX83121-A是業界首款導入量產的平板電腦TDDI解決方案，可支援更高顯示幀率和高觸控精準度的主動式手寫筆功能，亦是全球首款內建數據流壓縮（VESA DSC）影像解壓IP的平板電腦TDDI，為主流行動裝置傳輸提供高幀率和壓縮後畫面視覺無失真的技術。

奇景HX83121-A的VESA DSC IP成功對接英特爾、高通、聯發科的應用處理器，並已在多款主流平板電腦產品中量產。奇景HX83121-A不僅可以支援主流解析度和顯示幀率，如WUXGA 60Hz或WQXGA 60Hz等，而且在相同解析度下，可擴展至120Hz幀率，最高更可達WQXGA 144Hz、2.8K 120Hz或4K 60Hz。

奇景HX83121-A提供市場上最多的觸控通道（touch channels），HX83121-A TDDI最多可支援1,280個觸控通道，兩顆串聯最多可支援2,560個觸控通道，可支援大於14吋以上的高階in-cell觸控顯示屏幕的平板電腦。

此外，奇景HX83121-A TDDI平板電腦解決方案，支援高達120Hz的觸控報告率（reporting rate），可達到更好的觸控靈敏度，大幅提升互動遊戲體驗。

在高觸控精準度的主動式手寫筆方面，奇景HX83121-A TDDI方案，支援WACOM通訊協定規範，達到WGP Level 1高觸控精準度的主動式手寫筆標準支援智慧幀率切換功能，可以在各種使用場景，運用手指和筆操作之間切換自如，帶給用戶更好的體驗，同時優化電池壽命。

除了Android外，奇景HX83121-A TDDI能支援更廣泛的OS平台，例如已廣泛應用於Windows PC和Chromebook的HID通訊協定。