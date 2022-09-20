北極星藥業-KY有重大訊息發布 21日暫停交易 20:242022/09/20 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，北極星藥業-KY（6550）因有重大訊息待公布，已公告其上市普通股自9月21日起暫停交易。北極星藥業-KY將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 《其他股》除息首日現賣壓 鈺齊冏貼息 《證交所》台積電等3公司今除息 影響大盤23.24點 美證交會主席：下周在香港首次審查中概股審計底稿 #北極星藥業-KY #重大訊息發布 #日暫停交易 #證交所 #有重大訊息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》統一超攜KYMCO 指定Ionex祭優惠 12:082022/09/18 財經 公發證券商及金控旗下證券商 年報應75日內公告申報 18:382022/09/20 財經 強化利基 材料-KY、南寶搶進電子應用 20:252022/09/19 財經 《化工股》2亮點 材料-KY今年營運動能強勁 15:112022/09/15 財經 Fed升息在即 達人選題材股 04:102022/09/18 產業特刊 天然氣供應不穩引絲束斷料危機 客戶轉單材料-KY 16:232022/09/15 財經 《電子零件》技轉議約ing 立凱-KY營收駛向快車道(2-2) 15:212022/09/15 財經 防疫＋震災理賠壓力大 黃天牧：研擬措施降低產險財務壓力 12:092022/09/19 財經 《電子零件》技轉議約ing 立凱-KY營收駛向快車道(2-1) 15:212022/09/15 財經 漲勢將啟動 解封受惠股 元晶紅木 表現給力 04:102022/09/18 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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