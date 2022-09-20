看不下去！台東地震震出公共工程安全問題，桃園市八德運動中心天花板崩塌畫面曝光，還登上國際媒體如CNN等，被酸丟臉丟到國外去。藝人柯佳嬿也以限時動態關注此議題，沒想到疑似有綠營網軍開始出征柯佳嬿臉書開酸，引來不少網民進駐留言補血，幫仗義執言的柯佳嬿當擋箭牌。

桃園市八德運動中心5樓多功能球場17日完成燈光改善工程，18日下午發生桃園市最大震度3級的地震導致天花板大量隔音板掉落，崩塌畫面流出，讓民眾看得怵目驚心，引發各界關注工程品質缺失，就連藝人柯佳嬿也按捺不住以黑底白字發文表示：「那些體育館到底都是誰蓋的啊...」

桃園市八德運動中心天花板崩塌，藝人柯佳嬿也以限時動態關注此議題。（圖／取自柯佳嬿IG）

網路上對於柯佳嬿限時動態一事評價兩極，有人認為身為藝人，有些敏感問題無須介入，讓自身陷入輿論風波。也有人認為身為公眾人物，關心公眾事務可以帶動人民關注焦點，以推動政府更加注意此事件產生的民意。

但有少部分網友留言已經明顯觸犯到底線，疑似是網軍前來出征柯佳嬿：「對你太失望了，沒想到你是藍白粉，可憐啊」、「你有什麼問題？？有本事自己搞一個體育場阿」、「請問一下花蓮高寮大橋是誰蓋的？」、「藝人突然開始評論政治，很刻意在輸誠，中國市場太香了是嗎」。

但一般網民仍充滿正義感：「撐住，這個年代，敢說真話的不多了」、「塔綠斑要來了，我來幫補血」、「加油，我一定幫妳將綠營網軍堵回去」、「講真話是妳的自由，不要畏懼，這年代真的不能講真話嗎，支持妳」、「補血來，臺灣人幫助臺灣人，尤其是勇於說真話的臺灣人」、「加油！我來看崩潰的班班！」、「佳嬿也沒有指名誰，一句疑問句就有氣噗噗的說要來退讚，有沒有這麼玻璃心？身為人民現在是什麼都不能問膩？」、「到底都是誰蓋的+1」、「看到這麼多人扛著血袋衝過來就放心了」。