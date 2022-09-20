光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（瑞士股票交易所股票代碼：AMS）宣佈，推出新款高功率UV-C LED產品OSLON UV 6060，提供最高殺菌效果的265奈米發射波長，單晶片源擁有強大的100毫瓦光輸出以及市場領先的電光轉換效率。

艾邁斯歐司朗的OSLON UV 6060滿足了工業應用的需求，為消毒殺菌和淨化環境提供可持續的UV-C處理解決方案。艾邁斯歐司朗資深產品經理Nina Reiser表示，這是我們UV-C家族的新成員。透過OSLON UV 6060，我們加速推動UV-C LED在不斷增長的空氣、表面和水淨化消毒領域的工業化應用。

Nina Reiser指出，新的OSLON UV-C LED非常適合在高功率水準下需要最大殺菌效果的應用，同時提供出色的電光轉換效率。與傳統光源技術相比，它有許多優點，如適應性、緊湊性和即時啟動功能。UV-C LED因其可在日常生活中進行隨選淨化的特點，市場正處於快速發展階段。

200-280奈米的波長範圍，即所謂的來自太陽的UV-C輻射，被阻隔在地球大氣層之外，這就是為什麼細菌和病毒在進化過程中對UV-C很少或根本沒有防禦機制。如果用人工產生的UV-C輻射照射細菌，它會在改變微生物DNA的同時，攻擊病毒或細菌等微生物的細胞結構，進而破壞它們的複製能力。

UV-C已經用於淨化很多年了。與過去使用的體積龐大、波長有限的汞蒸氣燈相比，先進AIGaN（氮化鋁鎵）技術基礎上的UV-C LED與傳統光源相比具有靈活的設計。

該產品尺寸緊湊，面積只有6毫米x6毫米，尤其對空間有限的應用而言帶來極大便利，允許LED直接安裝在需要消毒殺菌的作用點，如洗衣機或空調。OSLON UV系列的高功率版本在250毫安培的情況下平均可實現100毫瓦的光功率。