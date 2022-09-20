全球前五大品牌鞋材中有逾五成在越南生產，惟去年新冠疫情升溫衝擊品牌訂單，為分散風險，品牌移轉部分訂單至印尼。配合品牌客戶供應鍊調整，三芳（1307）擬今年啟動購置相關資產，規劃擴展印尼廠產能。

三芳表示，2022年卡達世界盃足球賽將在11月下旬登場。上半年來品牌足球鞋訂單有增加，部分品牌占有率也連動提升，世足賽對今年上半年及7、8月訂單有助益，動能或將延續到下半年，增添營運支撐。

伴隨經濟解封，出貨增溫，三芳8月營收月增21.1％，年成長117.93％；前八月營收73.61億元，年增28.75％。搭配原料趨緩，今年營運擺脫衰退陰霾，增添轉機題材。

三芳指出，上半年品牌需求態度樂觀，當時觀察下半年可望延續動能，但5、6月俄烏戰爭、通膨、美國Fed升息陸續發酵，導致7、8月訂單不錯，第四季則相對觀望，明年第一季訂單能見度尚未明朗。不過，因主要客戶在印尼、印度擴充方向不變，長期營運看法不悲觀。

此外，目前觀察原物料價格已無向上趨勢，部分有回檔跡象，原物料庫存約有一季時間差，若原物料價格回檔，預估會在明年第一季、第二季反應。

強化利基能量，三芳近年投入紗線、薄膜、運動用品、醫療材、運輸材等其他應用領域，另整合TPE高分子聚合先進薄膜技術，與國際自行車座墊大廠祥力金屬合作，打造出無毒、低碳排薄膜AEGISKIN，較傳統材料減少30％以上產品週期碳排放，已導入歐美知名自行車品牌座墊。