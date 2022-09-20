家喻戶曉的紙風車劇團將為民眾帶來完全不一樣的表演，民進黨籍南投縣長參選人蔡培慧今（20）日在臉書上表示，即將成真火舞團【火爾摩莎Firemosa】將在下週五(30日)在南投縣名間鄉展開，蔡培慧也歡迎各位民眾蒞臨，甚至更貼心提醒「防疫人人有責，請配合現場防疫措施」。

蔡培慧在臉書上PO出一篇「紙風車─即將成真火舞團《火爾摩莎》在名間鄉」的文章表示，在下週五的晚上7時，將在南投松柏嶺受天宮第一停車場開始表演，而該場表演是免費入場、自由入座，蔡培慧也強調「防疫人人有責，請配合現場防疫措施，場內禁止飲食，全程請佩戴口罩」。

該場活動的合辦單位是名間鄉長候選人暨南投縣議員陳翰立，協辦單位則是松柏嶺受天宮、沈夙崢議員候選人、吳棋楠議員候選人、曾琮愷議員候選人、楊玉秀議員候選人。此篇文章一發出，許多網友看完後紛紛表示「對藝術紮實深根的兩個強大團隊，必看！」、「蔡培慧加油」、「全力支持」。