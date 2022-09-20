微風超市露特可愛台灣黑熊黑巧克力組，推薦價240元。（微風提供）

新光三越泰國展低糖芒果乾，特價199元、原價259元。（新光三越提供）

新光三越泰國展，獨家販售雷斯餅乾。（新光三越提供）

SOGO復興館比利時DARCIS頂級手工巧克力禮盒， 特價1520元、原價2160元。（SOGO提供）

SOGO復興館冰島NORDUR女神海鹽片，紙盒款220元。（SOGO提供）

百貨「偽出國」體驗不停歇，周年慶前祭出泰國展、歐洲展與立陶宛展等豐富企劃，接軌當地最新流行，其中看好立陶宛旋風近來席捲台灣，特別與外貿協會合作，舉辦各式體驗講座，不出國也能來場環歐之旅。

新光三越台北南西店「2022撒挖低卡！泰國展」即起至10月23日，在三館7F特賣場登場，邀請全台最大泰國進口商在地伴手禮連線，如MAMA杯麵、Bento魷魚片、小老闆海苔，還有當地熱賣民生用品：泰國三修香水洗髮精、蛇牌爽身粉、燒雞醬等，接軌泰國當地流行趨勢。另推出每周一物特價，9月30日限定泰想念低糖芒果乾，特價199元、10月7日限定Bento超味魷魚5包特價199元、10月14日限定Vita維他豆奶3瓶特價149元等。

SOGO復興館、敦化館聯手即起至10月10日推出「European Chason Week 歐洲香頌」主題，將今年秋冬最新歐陸商品匯集，不用等到周年慶就先入手；另「歐風好好食」系列活動也登場，復興館即起至10月10日舉辦薩克斯風特展、9月26日至10月10日有歐洲美食市集、帶來歐洲各國好食好物。

而看好立陶宛商品旋風再次席捲，即起至9月29日，外貿協會與微風超市合作舉辦「立陶宛生活節」，精選20個當地品牌，集結巧克力、餅乾、飲料、零嘴、即食濃湯、口腔清潔用品等，透過推廣活動及講座，讓台灣消費者全方位體驗立陶宛生活風格。期間將邀請立陶宛小酒吧老闆葉國憲，攜手Ruta露特巧克力走入當地文化，還有調酒師、甜點師等共享「台立友好」的五感體驗。