花東地區918發生規模6.8強震造成災情，有網友昨（19）在花蓮玉里的「星鑽大樓」拍下影片，該大樓1樓廣場不但多處磁磚崩落，牆面有數條大裂縫，甚至有地面陷落，目擊者稱大樓目前已前傾，相當危險；影片曝光不少人認為應通知管委會做大樓結構健檢並即時補強，若置之不理「恐撐不過下次強震！」

影片中男子用手機拍攝星鑽大樓的水泥地板出現裂縫，裂縫遍及大樓1樓各處，還有一處的外牆已經倒了，地面有多處磁磚崩落的碎片，屋樑也有多處裂痕，還有地板直接陷落，PO文中提及「玉里最高星鑽大樓因地震前傾，附近都住家，請相關單位重視此事件，不要再有更多的災情發生...天佑台灣啊！」

網友在花蓮玉里的「星鑽大樓」拍下影片，該大樓1樓公設不但多處磁磚崩落，牆面出現數條大裂縫，也有地面陷落，網友稱大樓目前已前傾，相當危險。（翻攝自臉書「爆料公社」）

影片中可見星鑽大樓的1樓地面隨處可見碎裂的磁磚與裂痕，拍攝者語氣相當恐慌不安，對於建築安全相當擔憂，據悉影片來源是《東台灣新聞網》，原PO把影片轉發至臉書「爆料公社」，PO文稱大樓已有前傾狀況，影片中雖未出現大樓全貌，但已引發當地民眾的恐慌。

其他網友留言「大樓管理委員會自己處理阿！找政府幹嘛？難不成還要政府負責」、「請建築技師公會鑑定吧」、「這是重大變革需要開區分所有權人大會來決定要如何處理！政府只能協助而已」、「這如果不是鋼骨結構，這種一樓摟空的大樓我還真不敢住」、「應該管委會請人來健檢吧，之後真的要拆除再看怎處理了」、「政府：倒掉才有我們的事，結構補強請洽該樓管委會」、「不拿個水平儀擺一下，怎麼看的出來歪的多嚴重」。