憲兵指揮部20日舉行反毒成效成果展示會，圖為緝毒犬Uber（優步）用牠靈敏的嗅覺加上良好的訓練，在人群中順利查獲毒品。（季志翔攝）

憲兵指揮部20日舉行反毒成效成果展示會，圖為緝毒犬waka（瓦卡）用牠靈敏的嗅覺加上良好的訓練，順利查獲藏匿在盒中的毒品。（季志翔攝）

憲兵指揮部20日舉行反毒成效成果展示會，圖為緝毒犬Hardy（哈迪）用牠靈敏的嗅覺加上良好的訓練，順利查獲藏匿在家電中的毒品。（季志翔攝）

憲兵指揮部20日舉行反毒成效成果展示會，圖為緝毒犬Hardy（哈迪）用牠靈敏的嗅覺加上良好的訓練，順利查獲藏匿在家電中的毒品。（季志翔攝）

憲兵指揮部20日舉行反毒成效成果展示會，圖為緝毒犬waka（瓦卡）（左起）、Hardy（哈迪）與Uber（優步）。（季志翔攝）

國軍為貫徹政府「無毒家園」政策，不遺餘力地從事各項反毒工作，成效斐然。憲兵指揮部刑事鑑識中心刑事鑑識士謝旻錞上士及臺北憲兵隊調查士王淳（金達）中士，分別榮獲111年防毒監控組及緝毒合作組有功人士獎項，展現國軍對毒品零容忍的決心與卓越成果。

在「緝毒」工作方面，去年迄今年8月止，所屬各憲兵隊、緝毒犬分組配合檢調機關指揮，執行各項毒品查緝專案，計查獲各類毒品共264公斤；另因應新制教召推行，緝毒犬分組採無預警方式，分赴各教召場地執行毒品查察，查獲2位召員身上帶有疑似毒品氣味，經單位實施尿檢呈大麻陽性反應，複驗確認後即函送地檢署偵辦，有效確保營內純淨，消弭社會危害因子。

此外，憲兵指揮部也在「防毒」領域上奉獻心力，去年迄今年8月止共計辦理國軍部隊暨司法審檢機關毒品鑑識案件計174件550項，透過毒品成品及尿液樣品分析，以科學數據支持緝毒工作執行，達成「溯毒、追人」目標，阻斷毒品源頭，展現國軍反毒之決心。

憲兵指揮部所屬憲兵隊、緝毒犬分組及刑鑑中心去年迄今年8月止反毒成效概述如下：

一、憲兵隊： 所屬各憲兵隊執行毒品查緝案件計308案，移送案犯412人，查獲各類毒品共264公斤。

二、緝毐犬分組： 各緝毒犬分組由作戰區指定採無預警突檢方式，執行國軍營區查察勤務暨司法案件協勤計683場次，於執行司法案件時，成功查獲各類毒品310.09公克、毒品吸食器等17項不法證物，並曾於教召場次查獲2位召員身上疑有毒品氣味，經單位實施尿篩呈大麻陽性反應，函送台南及橋頭地檢署偵辦。

三、刑鑑中心： 辦理國軍部隊暨司法審檢機關毒品鑑識案件計174件550項，憲兵指揮部所屬士林、臺中、高雄及花蓮憲兵隊於前(109）年1月1日編成「緝毒犬分組」，編制18頭犬隻、現有犬隻計16頭，規劃於111年底前補實缺額2頭，協助執行惠兵隊毒品查緝(察)任務，並投入國軍毒品防制及維護社會治安。

四、憲指部犬隻與領大員均由財政部關務署緝毒犬培訓中心施訓，區分氣味連結、偵測犬技巧及領犬要領等訓練，經評估符合緝毒犬標準後予以結訓，成為合格緝毒犬撥交至本部納入服勤編組，平時結合勤務態樣(庫房寢室及辦公處所）及模擬勤務現埸環境施訓，並由本部訓練師每季實施測驗，驗證領犬員臨場反應、狀況應處及犬隻偵測能力，確認犬隊查緝能量不墜。