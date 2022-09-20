天主教教宗方濟各原計劃在哈薩克與大陸國家主席習近平會見未果，《天主教通訊社》（CAN）引述杋蒂岡國務卿帕羅林稱，有計劃將現在派駐香港的辦公室遷移至北京，但尚未獲回覆。目前尚無關閉駐台使館打算，暫時保持原狀。

據香港《經濟日報》報導說，天主教教宗方濟各與中國國家主席習近平分別於13日及14日抵達哈薩克訪問，外界關注兩人是否將會面；外媒曾引述梵蒂岡消息人士表示，梵蒂岡告訴中國，方濟各願意與習近平在當地會面，但中方表示「感謝這份好意」，但是「時間不夠」。

報導引述梵蒂岡國務卿帕羅林稱，計畫將派駐香港的辦公室搬到北京，教廷持續向中國政府提出有關想法，但一直未得到回音。他表示，教廷暫無關閉或降級駐台使館的打算，現階段一切保持原狀。

報導認為，如果遷移辦公室至北京能成事，這將是教廷與中國在1951年斷交後首度重建外交渠道。但是有分析認為，台梵現有的外交關係仍是主要障礙。

天主教通訊社（CNA）指出，教廷目前在香港以考察團（Study Mission）名義派駐代表，今年1月前任駐港代表被調離後懸缺近半年，到7月教廷才重新任命。考察團不是大使館，對教廷帶來的負擔較小，但教廷想在中國設立使館，就必須關閉在台北的大使館，並與台灣斷交。