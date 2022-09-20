又傳建築工地火警。位於台中市西屯區台灣大道旁的一處建築工地，今天晚間近7時許傳出火警，因火勢猛烈，陣陣濃煙竄向天際，消防局獲報後趕到現場，所幸無人受困，目前仍持續灌救中。
這起火警發生在晚間6點50分左右，工地蕭姓負責人表示，晚間突然發現工地冒出濃煙，經查看後，確認為地下板模起火，趕緊通報消防隊協助滅火。據了解，該處工地地下室已全面燃燒，警義消持續灌救，火警原因仍待釐清。
又傳建築工地火警。位於台中市西屯區台灣大道旁的一處建築工地，今天晚間近7時許傳出火警，因火勢猛烈，陣陣濃煙竄向天際，消防局獲報後趕到現場，所幸無人受困，目前仍持續灌救中。
這起火警發生在晚間6點50分左右，工地蕭姓負責人表示，晚間突然發現工地冒出濃煙，經查看後，確認為地下板模起火，趕緊通報消防隊協助滅火。據了解，該處工地地下室已全面燃燒，警義消持續灌救，火警原因仍待釐清。
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