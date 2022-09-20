昔日以奇特風格、詭異肢體動作和藍色睫毛膏爆紅的許純美，在4年前自曝有300億身家有意參選台北市長，但之後不了了之後就淡出演藝圈；2020年雖有恬娃分享2人聚會照，但之後也不再見到她回電視圈，外界還是對她何時復出演藝圈感到好奇，近日許純美坦承有不少節目邀約她都拒絕，也不打算再回演藝圈。

許純美當年上談話性節目時，總愛自稱來自「上流社會」，讓她也被冠上「上流美」，而她的口頭禪「我學佛」也變成流行用語，還有過5段婚姻也常常被拿來討論；不過，許純美在2018年放話要帶著300億身家參選台北市長，表示「絕對不會貪汙」，但最後傳出因上流社會朋友勸阻，最後她並未登記參選，從此也淡出演藝圈。

據《三立新聞網》報導，現年64歲的許純美透露近年都在修佛，她也分享這段時間也是有不少電視製作人找她上節目，但她都拒絕了，甚至感嘆蔡康永和小S主持的優質節目《康熙來了》都沒了，「現在電視環境不如從前」，還自信地說，如果綜藝大哥大張菲節目還有她，就不會收。

而這些年來許純美似乎也聽到觀眾的疑惑，認為應該不少人期待她回演藝圈，但她無奈地說出真心話，她認為回演藝圈後會引來愛錢的人，所以不會再回演藝圈；其實許純美早在2020年就曾表明，在演藝圈發生不少委屈事，讓她想到都很不快樂。