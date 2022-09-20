沒你們的事？台東縣池上鄉18日發生規模6.8超大地震，總統蔡英文在災害應變指揮中心進行線上會議，遭指稿念完後直接起身離開，她19日雖就此事道歉，稱在連線作業上有所疏失。但媒體人黃揚明秀出中央災害應變中心的當晚現場畫面指出，原定就沒有安排與地方政府連線的程序，打臉政府方面對此事的辯解說詞。

黃揚明今(20日)在臉書秀出一圖指出，這是18日晚上，蔡英文總統視察中央災害應變中心的現場畫面(翻攝總統府YouTube頻道)，「大家可以看畫面右邊的程序，原定就沒有安排與地方政府連線啊！你花東諸侯本就是旁聽，事後還叫什麼叫？」

畫面上方顯示字樣為「0918池上地震災害應變中心」，畫面主體是秀出地震相關資訊的綜合建議，重點在畫面右方的流程「20:00總統視(察)」，列出八項會議程序：1.情資研判組，2.災情監控及搜索，3.交通工程組，4.水電衛生組，5.醫衛環保組，6.指揮官裁示，7.院長提示，8.總統提示。

黃揚明酸說，蔡英文總統昨天向花東諸侯道歉已是寬容大度，幕僚最大的疏失就是邀請花東諸侯旁聽，依照程序根本不需要啊！還標註「反串要註明」。

臉書粉專「一級嘴砲技術士」留言虧「有問題為什麼不早說？你各位不要太不滿」；網友也說：「原來台東縣政府直接被略過，喔不，是從沒出現過.....好像看懂了什麼！」、「原來是黨中央的災情報告，那就確實不需要地方縣市首長列席。跟防疫會議不邀雙北市長是一樣的道理」、「因為知道蔡EE不喜歡花東的縣長，幕僚很體諒的直接把他們刪除了！」、「引用某光頭的名言：給你們『旁聽』就不錯了，在那叫什麼！」