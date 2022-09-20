全球私募基金KKR20日宣布以4.5億美元投資Hero Future Energies，聚焦在可再生能源領域，包括太陽能、風能、電池存儲和綠色氫能等技術領域的可再生能源產能和能力，以及向新市場的擴張。此項投資案是KKR邁向脫碳和發展可持續能源的行動之一，有助於本身和投資組合公司實現淨零排放目標。

自2011年以來，KKR已在全球部署超過150億美元的股權投資，聚焦在投資太陽能和風能等可再生資產。今年KKR推出Aster Renewable Energy可再生能源平台，用於在台灣和越南開發、建設和運營太陽能、風能和儲能項目，以期擴展到該地區的其他市場。目前Aster在台灣已運營第一個商業太陽能光伏計畫。

Hero Future Energies（HFE）為印度最大電動機車集團Hero Group的子公司，是印度領先的獨立電力生產商(“PP)，有1.6GW（10億瓦）的太陽能和風能項目之多元化投資組合。KKR表示，印度的能源轉型行動中，規劃屆及2030年減少10億噸碳排放，一半的電力將來自非化石燃料來源，和2070年前實現淨零排放，全球投資者的參與，和民營企業鉅資注入，對整個印度擴大再生能源產能至關重要。

KKR合夥人Hardik Shah表示，隨著能源需求的不斷增長，企業追求脫碳目標，HFE是可再生能源領域的先驅，其清潔能源解決方案能帶給亞洲地區能源轉型的加速。KKR此項鉅額投資是透過亞太基礎設施基金進行投資，該基金自2011年來聚焦於太陽能等可再生資產和風力發電，2020年架設可再生能源平台Virescent Infrastructure，在印度擁有和運營可再生資產，2022年向亞洲推出Aster Renewable Energy，著重開發台灣和越南等市場，投資在建設和運營太陽能、風能和儲能項目。