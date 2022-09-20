金門縣長楊鎮浯特別趕赴高雄與貴賓們共同見證「金港5號」下水典禮，祈求順利圓滿(圖由金門縣政府提供)

新建完成的「金港5號」拖船於今(20)日上午假高雄高鼎遊艇股份有限公司中信廠區舉行下水典禮儀式，10點吉時一到「金港5號」緩緩穩定入水，象徵船舶建造作業又完成一個重要里程碑，預計112年初投入金門港區港勤作業，提升金門海域拖帶與救難量能。

特別趕赴高雄見證「金港5號」下水典禮的金門縣長楊鎮浯表示，非常感謝交通部航港局，於建港計畫經費全力支援，金門作為一個四面環海的島嶼縣市，對外交通除了空運外，重中之重便是海運的交通，目前金門港兩艘拖船船齡已達二、三十年，今日由高鼎遊艇股份有限公司建造、海睿工程設計有限公司監造、CR檢查，讓「金港5號」如期下水，期許船舶下水後航行測試一切順利，希望112年農曆年前讓新船順利抵達金門，順利投入營運，為金門港區作業增添生力軍。

新建拖船全長31.4公尺、寬11.2公尺、深4.1公尺、吃水2.96公尺、經濟船速達12節、巡航距離達400海浬，駕駛室為全視野佈置，推進方式採用兩具全向式推進器，能提供靈活操作性與淺吃水需求，並搭配2500匹馬力引擎，具備30噸拖力，其具備值勤能量，不僅能達成協助一般船舶靠離岸作業，也能於近海進行船舶拖帶任務。同時搭載了FIFI-1等級之消防設備與泡沫櫃，也具備充足之消防能量，期待正式交船值勤後，為船舶管理及港勤作業注入新血，提供更完善的港區安全維護與服務能量。