今晚間7點30分主辦單位在故宮南院院區外西側進行3分鐘焰火試放，搭配水舞光雕、無人機演出。（嘉義縣文化觀光局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今晚間7點30分主辦單位在故宮南院院區外西側進行3分鐘焰火試放，搭配水舞光雕、無人機演出，吸引1萬1000人次湧入南院先睹為快。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國慶焰火試放3分鐘 故宮南院湧進上萬人

2022國慶焰火在嘉義，今晚間7點30分主辦單位在故宮南院院區外西側進行3分鐘焰火試放，搭配水舞光雕、無人機演出，吸引1萬1000人次湧入南院先睹為快，高空焰火宛如流星爆發，搭配氣勢磅礡水舞光雕，令人目不轉睛，現場驚呼聲連連！

內政部次長陳宗彥、嘉義縣長翁章梁等人在南院觀賞區舞台，觀看焰火試放，嘉義縣長翁章梁表示，國慶日正式焰火晚會表演時間45分鐘，其中焰火施放長達30分鐘，除搭配炫麗水舞光雕，還有無人機展演，一定能讓遊客不虛此行。而今晚的無人機也排出故宮國寶、平安、國旗等經典圖樣。

嘉縣文化觀光局長許有仁提醒，為確保當天國家盛事能順利進行，避免民眾操作無人機不當墜落，甚至影響國慶焰火整體展演，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，民眾均不得使用空拍機拍攝，若有違反，將以空拍機攔截器干擾飛行，請民眾務必遵守當天活動規範，讓今年的國慶焰火展現最完美的一面給國人。

今晚的焰火試放也等同壓力測試，除周邊交通管制，消防局為確保現場安全，下午早早派員至現場進行爆竹煙火數量、施放安全距離或相關安全防護措施等進行了解，另部署消防滅火組、水上安全組、機動滅火組等3組，總計出動警消47名、義消 12 名、各式消防車輛13輛、救生艇2艘、消防機車6輛及相關照明設備7座，分別分布在南院停車場、各側公務門旁、焰火施放作業管制區、湖面區、縣府指揮中心及周邊要道路口，以因應突發狀況。