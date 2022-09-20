藝人許維恩的外公有荷蘭血統，五官相當深邃，是演藝圈中有名的混血美女。許維恩去年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，她這個月和老公出國度蜜月，回台時卻快篩確診，隔離中的她分享一組之前拍的辣照，讓網友看到噴鼻血。

日前許維恩和丈夫王家梁從馬爾地夫度蜜月回國，不料許維恩19日出現咳嗽、沒聲音等症狀，快篩顯示「兩條線」，丈夫王家梁5月才確診過，身體有免疫力，沒有出現不適症狀，夫妻倆只能分房隔離。在家中的許維恩翻出多年前的一組照片，她上傳社群平台：「12 years ago ~I love it你喜歡嗎？不保守的照片來了～」。

照片中的她當時只有28歲，許維恩現年40歲，和過去對比幾乎沒發現有什麼不同，12年前的她穿著黑色蕾絲內衣，小蠻腰和胸前春光清晰可見，看向鏡頭擺出嫵媚表情，女神氣場十足。不少網友直呼：「永遠的女神」、「多點」、「這是要辣死誰啊」、「至今依然迷人」、「美翻惹啦」、「一地鼻血」、「大王要生氣了啦」。

許維恩隔離期間公婆送雞湯。（圖／許維恩Instagram）

仍在隔離當中的許維恩無法出門，公婆得知後特地煮雞湯給她補身體，讓她感動直呼：「我超級愛吃我婆婆煮的雞湯，我公公特意送過來，為我們跑來跑去，幫我們買東西吃，愛你們」。