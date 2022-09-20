俄羅斯在烏克蘭南部赫松州指派的州長薩爾多今天表示，他們決定就併入俄國舉行公投，並已呼籲克里姆林宮儘快同意。

路透社報導，莫斯科指派的赫松州（Kherson）州長薩爾多（Vladimir Saldo）在通訊軟體Telegram留言說，他希望赫松成為「俄羅斯的一部分，成為一個統一國家的正式臣民」。

目前俄軍控制了赫松州約95%土地。薩爾多並未說定擬議中公投的日期。

俄軍在烏克蘭控制的部分地區官員本週已協同一致，加緊準備，以便就併入俄羅斯舉行討論已久的公投，包括頓巴斯地區（Donbas）獲得俄國支持的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩個人民共和國。

薩爾多表示，赫松若併入俄羅斯，將「確保我們這個州的安全」，也將是「歷史公道的勝利」；並說，「我確定，俄羅斯領導階層會接受公投結果」。

克里姆林宮一再表示，這個問題須由俄國扶植的這些地區官員以及當地人民決定。