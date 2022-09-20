九合一大選近在咫尺，《天下雜誌》2022年縣市長施政滿意度調查今（20）日出爐，令人意外的是，民進黨籍的縣市首長包辦了冠、亞軍，其中屏東縣長潘孟安連4年奪下第一名，嘉義縣長翁章梁則變成第二名。但最近受到民眾矚目的前新竹市長林智堅卻跌下神壇，在2017年曾經拿過執政滿意度第三名的他，如今變成第19名，只贏過台北市長柯文哲，引發討論。

根據《天下雜誌》20日公布2022年縣市長施政滿意度調查，前五名依序由屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、連江縣長劉增應（並列第三）、台東縣長饒慶鈴拿下；值得注意的是，在全台施政滿意度進步最多的是高雄市長陳其邁，從19名躍居第10名，而雲林縣長張麗善則從14名竄升到第6名。

不過最令人關注的是，林智堅卻從2017年執政滿意度的第3名，跌至今年第19名，至於台北市長柯文哲則是一路吊車尾，再度敬陪末座、連續3年墊底。同時該份報導也指出，可以從這份民調發現，現在前3名都是在媒體面前鮮少有聲音的縣市長，因此施政滿意度「既需中央拉抬、更要自己努力」。