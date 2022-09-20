電動機車品牌Gogoro於20日宣布推出VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者限量版，打造都會風與休閒風兼備的跨界輕越野風格車款。

Gogoro指出，VIVA MIX車系開賣以來，透過滿足日常生活所需，卻又不失獨特騎乘樂趣的風格受到消費者喜愛，其中VIVA MIX SUPERFAST因具備熱血的操控性能與大膽的撞色，最受到年輕族群的青睞。

為滿足消費者親近自然的渴望，探索曠野，自在出走，Gogoro推出VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者，提供「沙漠鷹」和「黑夜梟」兩種粗獷且低調的車色，搭配搶眼的消光霧黑套件，包括頭燈飾桿、鐵焊前置物架和硬派側面板置物架，在功能擴充和裝載上更加便利，讓精緻度及越野露營感皆大幅提升；帥氣的防砂石側把護弓和防刮後視鏡，在不同地形皆提供十足的安全防護；不僅如此，還搭配10吋全天候跨地形性能胎，更從容地應付各式各樣的環境，而Gogoro亦推薦另外兩款公路專屬用胎和通勤用胎供消費者選擇；同時搭配加長型挺力中柱，讓愛車在不同地形上皆能輕鬆寫意的停妥。

Gogoro指出，VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者搭載全新跨地形動態行車模式，提供「公路」、「混合」和「泥地」三種行車模式，透過不同模式的切換，適度調配動力輸出，因應萬變的路況；而消費者可透過手機或車載按鍵做模式切換，一鍵即可完成。動力系統部份可輸出最高7.2 kW馬達驅動力，搭配FLO DRIVE皮帶傳動系統、輕量化鋁合金輪圈、雙活塞卡鉗加上SBS同步煞車系統，將有效發揮均衡地運動性能，在城市與自然間悠遊騎行。

同時，為滿足騎士親近自然的渴望與大自然的共鳴，還特別開發兩款白天與夜晚山林鷹梟的專屬音效，「沙漠鷹」擁有老鷹、蟋蟀與溪流等的長嘯穿透雲霄音效，「黑夜梟」則擁有貓頭鷹、青蛙和營火等萬籟暗語間的音效，伴隨騎士貼近自然嚮往自由的心靈。

扣除政府補助後汰舊並新購Gogoro VIVA MIX SUPERFAST ESC野巡者，最低入手價62,931元，直逼原價66折，限量200輛，11月30日前購入還加贈Snow Peak鈦金屬單層杯。