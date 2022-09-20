經常關注名人穿搭的時尚迷們，應該不難發現Roger Vivier（簡稱RV）是不少名人、貴族喜愛的鞋款，如日前奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）出席，上週末出席多倫多國際影展新電影《Causeway》首映式時，便以Roger Vivier綁帶高跟鞋搭配透視紗質黑禮服現身，秀出產後恢復迅速的姣好身材，另外近期頻上新聞的Angelababy（楊穎）自上月底成為Roger Vivier大中華區代言人後，也經常以該牌鞋款現身，在官宣宣傳照中演繹四種不同風格的服裝，更點出品牌2022秋冬系列「天鵝秘境（The Secret of Swan）」的主題。

Angelababy成為Roger Vivier代言人，在官宣照中的粉色Viv’ Ladybug受到許多貴婦級消費者喜愛，一包難求。（摘自Roger Vivier微博）
Angelababy成為Roger Vivier代言人，在官宣照中的粉色Viv’ Ladybug受到許多貴婦級消費者喜愛，一包難求。（摘自Roger Vivier微博）

先前國外發表「Hôtel Vivier」巨型天鵝也與她一同現身，而近期這個巨型裝置也重現於Bellvita專賣店櫥窗，在品牌釋出的官宣照中，Angelababy選穿的多個商品許多都是近期櫃位上詢問度很高的商品，如在桃粉色禮服中選用的VIV’ LADYBUG，毛絨絨、又小巧可愛的外型受到許多貴婦級消費者喜愛，而在黑色紗裙中選穿的過膝長靴也同樣深受品牌粉絲喜愛，該款長靴飾品設計總監致敬繹Roger Vivier1976年推出全世界首款過膝長靴，當時是由1960年代女神「小野貓」碧姬芭杜（Brigitte Bardot）演譯，品牌復刻成一只66公分的過膝長靴，可修飾腳型使其視覺上更加纖長。

Angelababy官宣照多選用Go-Thick 系列單品，具有龐克中性風格的長靴也是近期櫃上詢問度很高的商品之一，VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（摘自Roger Vivier微博）
Angelababy官宣照多選用Go-Thick 系列單品，具有龐克中性風格的長靴也是近期櫃上詢問度很高的商品之一，VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（摘自Roger Vivier微博）

除上述的中性、龐克風格的Viv’ Go-Thick 系列單品外，本季還有以橢圓形寶石鞋跟打造的Jewel Heel系列、以316顆水晶製作鑽扣的Viv’ Choc 方扣系列、以愛心鞋尖、鞋底隱藏愛心設計為特色的I Love Vivier系列、運動時尚兼具的Viv’ Go 系列、以品牌創意總監熱愛的古董手勢為靈感的RV Bouquet Strass 系列、，還有十分適合日常、亮眼的Grand Vivier等等。

RV Bouquet Pearl 45冰川藍緞面珍珠鑽扣高跟鞋，7萬2200元。（Roger Vivier提供）
RV Bouquet Pearl 45冰川藍緞面珍珠鑽扣高跟鞋，7萬2200元。（Roger Vivier提供）
RV BOUQUET 寶蘭緞面彩色水晶鑽扣手拿包，5萬4600元。（Roger Vivier提供）
RV BOUQUET 寶蘭緞面彩色水晶鑽扣手拿包，5萬4600元。（Roger Vivier提供）

RV Nightlily，4萬9600元。（Roger Vivier提供）
RV Nightlily，4萬9600元。（Roger Vivier提供）

其中RV Bouquet Strass 在本季加入珍珠加入原就亮眼的飾釦當中，讓原先高貴的鞋履多了一絲典雅的意味，並於秋冬時新推出ㄉㄧ雅致櫻花水鑽設計的耳環及髮夾等，使搭配造型時可更加豐富，高雅的設計十分適合出席重要場合、晚宴時配戴。

RV VIV’ LADYBUG 黑色絲絨鑽扣女包 ，6萬2000元。（Roger Vivier提供）
RV VIV’ LADYBUG 黑色絲絨鑽扣女包 ，6萬2000元。（Roger Vivier提供）
VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（Roger Vivier提供）
VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（Roger Vivier提供）
VIV’ GO-THICK 黑色亮面牛皮羔羊毛踝靴，7萬元。（Roger Vivier提供）
VIV’ GO-THICK 黑色亮面牛皮羔羊毛踝靴，7萬元。（Roger Vivier提供）
Virgule 55 薄荷綠PVC 高跟鞋，4萬2200元。（Roger Vivier提供）
Virgule 55 薄荷綠PVC 高跟鞋，4萬2200元。（Roger Vivier提供）

Grand Vivier系列則提供日常、度假時可選用的單品，例如以黃黑格紋打造的Belle Vivier Sling back、RV Nightlily 包款等，另外還有以PVC面料、丹寧面料打造的包款、鞋款。

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