經常關注名人穿搭的時尚迷們，應該不難發現Roger Vivier（簡稱RV）是不少名人、貴族喜愛的鞋款，如日前奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）出席，上週末出席多倫多國際影展新電影《Causeway》首映式時，便以Roger Vivier綁帶高跟鞋搭配透視紗質黑禮服現身，秀出產後恢復迅速的姣好身材，另外近期頻上新聞的Angelababy（楊穎）自上月底成為Roger Vivier大中華區代言人後，也經常以該牌鞋款現身，在官宣宣傳照中演繹四種不同風格的服裝，更點出品牌2022秋冬系列「天鵝秘境（The Secret of Swan）」的主題。

Angelababy成為Roger Vivier代言人，在官宣照中的粉色Viv’ Ladybug受到許多貴婦級消費者喜愛，一包難求。（摘自Roger Vivier微博）

先前國外發表「Hôtel Vivier」巨型天鵝也與她一同現身，而近期這個巨型裝置也重現於Bellvita專賣店櫥窗，在品牌釋出的官宣照中，Angelababy選穿的多個商品許多都是近期櫃位上詢問度很高的商品，如在桃粉色禮服中選用的VIV’ LADYBUG，毛絨絨、又小巧可愛的外型受到許多貴婦級消費者喜愛，而在黑色紗裙中選穿的過膝長靴也同樣深受品牌粉絲喜愛，該款長靴飾品設計總監致敬繹Roger Vivier1976年推出全世界首款過膝長靴，當時是由1960年代女神「小野貓」碧姬芭杜（Brigitte Bardot）演譯，品牌復刻成一只66公分的過膝長靴，可修飾腳型使其視覺上更加纖長。

Angelababy官宣照多選用Go-Thick 系列單品，具有龐克中性風格的長靴也是近期櫃上詢問度很高的商品之一，VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（摘自Roger Vivier微博）

除上述的中性、龐克風格的Viv’ Go-Thick 系列單品外，本季還有以橢圓形寶石鞋跟打造的Jewel Heel系列、以316顆水晶製作鑽扣的Viv’ Choc 方扣系列、以愛心鞋尖、鞋底隱藏愛心設計為特色的I Love Vivier系列、運動時尚兼具的Viv’ Go 系列、以品牌創意總監熱愛的古董手勢為靈感的RV Bouquet Strass 系列、，還有十分適合日常、亮眼的Grand Vivier等等。

RV Bouquet Pearl 45冰川藍緞面珍珠鑽扣高跟鞋，7萬2200元。（Roger Vivier提供）

RV BOUQUET 寶蘭緞面彩色水晶鑽扣手拿包，5萬4600元。（Roger Vivier提供）

RV Nightlily，4萬9600元。（Roger Vivier提供）

其中RV Bouquet Strass 在本季加入珍珠加入原就亮眼的飾釦當中，讓原先高貴的鞋履多了一絲典雅的意味，並於秋冬時新推出ㄉㄧ雅致櫻花水鑽設計的耳環及髮夾等，使搭配造型時可更加豐富，高雅的設計十分適合出席重要場合、晚宴時配戴。

RV VIV’ LADYBUG 黑色絲絨鑽扣女包 ，6萬2000元。（Roger Vivier提供）

VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮淡金扣過膝長靴，9萬9600元。（Roger Vivier提供）

VIV’ GO-THICK 黑色亮面牛皮羔羊毛踝靴，7萬元。（Roger Vivier提供）

Virgule 55 薄荷綠PVC 高跟鞋，4萬2200元。（Roger Vivier提供）

Grand Vivier系列則提供日常、度假時可選用的單品，例如以黃黑格紋打造的Belle Vivier Sling back、RV Nightlily 包款等，另外還有以PVC面料、丹寧面料打造的包款、鞋款。