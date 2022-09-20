台北榮家今天舉辦員工法紀教育訓練課程(台北榮家提供)

台北榮家為深化員工廉潔誠信與正確法律認知，特別於今天舉辦今年度的「員工法紀教育訓練」課程，邀請輔導會法規會專員曾懋銓授課，宣導「圖利與便民」及「公務員法律責任個案檢討及防弊作為」。

課程內容藉由淺顯易懂的方式講解圖利罪構成要件，包含「公務人員」、「明知故意」、「違背法令」及「獲得好處」等16字箴言，讓榮家員工們能夠透過簡易判斷標準，區辨圖利與便民的差異，以達到合法便民的工作目標。另列舉公務員常見之刑責態樣，對於個案違法性及發生原因、興革建議及防弊作為進一步說明，提供員工警惕借鏡。

台北榮家主任劉化宇致詞時感謝榮家員工們在工作崗位上的辛勞付出，並提醒為提供住民優質廉能服務是每位榮家員工應盡之本份，期許員工應持續秉持「精進服務品質，建構安全家園，涵養廉潔家風」的工作重點與目標，依法積極任事，快速回應住民需求，讓住民能夠有感榮家團隊行政效率及減少民怨發生。