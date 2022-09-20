據《路透》報導，厄瓜多爾政府19日發布一份聲明表示，已與中國的銀行達成債務重整協議，到2025年將減免約14億美元的債務。

報導說，厄瓜多爾總統拉梭(Guillermo Lasso)今年2月曾宣布，他正在尋求重整該國的債務，並改善與北京長期石油銷售合約的條件。過去10年來，中國已成為厄瓜多爾的主要金融夥伴。

厄瓜多爾與中國的國家開發銀行(China Development Bank)和中國進出口銀行(Exim Bank)，分別就14億美元和18億美元的貸款達成重整債務協議，延長貸款期限，減少攤還(amortization)。

厄瓜多爾總統的新聞辦公室在聲明中說：「由於達成這些協議，國家開發銀行的貸款期限延長至2027年，進出口銀行的期限延長至2032年，進而使現金流減免得以支持政府的優先事項。」

厄瓜多爾政府表示，厄瓜多爾也設法降低某些適用利率，並在6個月的寬限期內，暫停與中國進出口銀行的所有債務攤還。

報導稱，中國的貸款是在前總統柯利亞(Rafael Correa)執政期間達成協議，其中一些貸款與中國公司的長期石油銷售合約有關。協議包括根據石油擔保的合約(oil-backed contracts)，釋出對中國石油天然氣集團有限公司(China National Petroleum Corporation，CNPC)一定數量的石油出口，允許厄瓜多爾以市場價格出售給中國公司未指定數量的石油。

該國國營的厄瓜多爾國家石油公司(Petroecuador)上週與大陸中石油就一些原油交付達成協議。

厄瓜多爾總統拉梭自去年5月上任以來，已向多邊組織尋求融資，以重振受到新冠病毒疫情打擊的厄瓜多爾經濟，並與國際貨幣基金(IMF)重新談判一項65億美元的信貸協議。

中國是世界第二大經濟體與全球最大的雙邊債權國(bilateral creditor)，但很少披露貸款條件，或是如何與陷入困境的借款國就債務問題重新談判。尚比亞與斯里蘭卡也在尋求中國的債務減免。