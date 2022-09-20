2022跨聯盟籃球邀請賽P. LEAGUE+新竹街口攻城獅明星後衛高國豪前兩場未登錄，今天（20日）現身球場，也替補出賽，而攻城獅領先了幾乎整場，但不放棄的台灣銀行在第4節上演驚天逆轉，最後2.43秒台銀林柏偉投進致勝超前分，終場台銀87比86賞攻城獅2連敗。

高國豪今年5月20日和另一半登記結婚，7月份分享老婆和胎兒超音波照片宣布將當爸爸的好消息，也因為陪愛妻迎接孩子出生，高國豪今年暑假就沒跟隊友赴美國訓練，僅留在台灣和球隊練習。

跨聯盟攻城獅首戰SBL裕隆納智捷、第2場對T1聯盟新北中信特攻，高國豪都因老婆10月預產期將近，最近胎兒比較好動，讓妻子覺得有點不適，因此前兩場跨聯盟賽事請假。

高國豪第1節剩4分39秒替補上場，全場出賽25分38秒，獲得5分、5助攻、4抄截。台銀陳侑昫21分全場最高，第4節尾聲連續得分助隊打出氣勢的潘祥偉贊助18分、張家禾16分，林柏偉6分。