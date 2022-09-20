產銷PGO品牌機車的摩特動力宣布，為慶祝PGO機車連續20年獲台灣精品獎，官網即日起展開線上購車與預約體驗服務，針對ZAN125與TIGRA150購車提供萬元原廠購車金限定優惠。

摩特動力指出，消費者於官網下單後，將在3個工作天內指派專人聯繫，確認訂單及後續交車相關程序。摩特動力表示，消費者在官網直購，可獲得全方位保障，除了可先行體驗試乘欲購車輛外，後續也將安排原廠認證直營／經銷商點檢與交車，還能享有車輛完整保固權利，不再害怕購優惠找不到售服。