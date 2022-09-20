針對今日報載「富驛酒店集團經營之爭 更審逆轉改判前董座侯尊中勝訴」等報導，開曼群島商富驛酒店集團有限公司回應表示，公司尚未收到判決，對於更一審判決，富驛酒店集團將會在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。

富驛酒店表示，前任董事長侯尊中針對公司董事會前於106年3月間改選解任其董事長、總經理等職務，以及公司股東會於106年9月15日全面改選第四屆董監事，解任其第三屆董事職務等事實，雙方進行訴訟，目前尚未收到判決書，而且此訴訟案結果目前並不會影響到富驛酒店現任經營團隊。

富驛酒店並指出，早就全面改選第四屆董監事，侯尊中因喪失第三屆董事身分，故起訴請求確認決議不成立、無效或撤銷等訴訟，業經臺灣臺北地方法院106訴字第4224號判決敗訴，經侯尊中上訴後，復經臺灣高等法院107年度上字第1258號判決駁回上訴，侯尊中上訴三審，日前再經最高法院111年度台上字第144號判決駁回上訴，全案侯尊中敗訴確定，至此已無任何經營權爭議。

富驛酒店並指出，，雖然更一審判決認為侯尊中自106年3月28日起至同年9月15日止與富驛酒店有第三屆董事長、總經理委任關係存在，然該爭議僅屬第三屆董事會內部爭議，而富驛酒店於106年9月15日改選第四屆董監事經營，侯尊中就此已敗訴確定，富驛酒店迄今已由第六屆董事經營，故更一審判決對於富驛酒店的經營權、財務及業務均無任何影響。

富驛酒店集團有限公司並發出聲明，內容如后：

一、本公司前任董事長侯尊中針對本公司董事會前於106年3月間改選解任其董事長、總經理等職務，以及本公司股東會嗣於106年9月15日全面改選第四屆董監事，解任其第三屆董事職務等事實，共起訴請求：(1)本公司106年3月28日董事會決議不成立或無效；(2)本公司106年3月29日、同年4月25日、同年5月9日、同年5月15日等董事會決議無效；(3)確認其自106年3月28日起至同年9月15日止之董事長、總經理委任關係存在；(4)請求確認本公司106年9月15日全面改選第四屆董監事等決議不成立、無效或撤銷。

二、關於前述(4)即本公司全面改選第四屆董監事，侯尊中因喪失第三屆董事身分，故起訴請求確認決議不成立、無效或撤銷等訴訟，業經臺灣臺北地方法院106訴字第4224號判決敗訴，經侯尊中上訴後，復經臺灣高等法院107年度上字第1258號判決駁回上訴，侯尊中上訴三審，日前再經最高法院111年度台上字第144號判決駁回上訴，全案侯尊中敗訴確定，本公司至此已無任何經營權爭議。

三、至於前述(1)至(3)部分，一、二審均判決侯尊中全部敗訴，案經最高法院發回後，臺灣高等法院111年度上更一字第67號判決(下稱更一審判決)認為(3)成立，即侯尊中自106年3月28日起至同年9月15日止與本公司有董事長、總經理委任關係，但關於(1)及(2)除了106年3月29日決議以外等請求，更一審持續駁回侯尊中之上訴。

四、因此，雖然更一審判決認為侯尊中自106年3月28日起至同年9月15日止與本公司有第三屆董事長、總經理委任關係存在，然該爭議僅屬第三屆董事會內部爭議，而本公司於106年9月15日改選第四屆董監事經營乙節，侯尊中就此已敗訴確定，且本公司迄今已由第六屆董事經營，故更一審判決對於本公司之經營權、財務及業務均無任何影響，更遑論更一審判決對於侯尊中其他主張均駁回上訴，且判決尚未確定。

五、最後，對於更一審判決，本公司將會在收到判決書後，依判決理由研議後續處理方式。