【立綱氣象報報】週四前東北風影響 早晚騎車備外套│中視晚間氣象 20220920

受到東北季風影響，今日北台灣稍微轉涼，但各地仍是多雲到晴的天氣，而明天的天氣也會和今天類似，氣象局表示，明日桃園以北和東半部整天都有機會下局部陣雨，且目前西北太平洋有熱帶系統蠢蠢欲動，周五將靠近台灣，不排除發展成新的颱風。氣象主播戴立綱則預估，這個周休假期台灣東西半部天氣有顯著落差，西半部晴朗但東半部要注意降雨。

戴立綱表示，東北季風今日白天開始增強，北方高壓帶入乾燥涼空氣，明後兩天（9/21、9/22）中部以北低溫僅有22度，但天氣晴朗穩定，只有南部山區有局部午後陣雨，而周五午後東邊遠洋低壓系統西移，東部地區轉雨，周休假期明顯是「西晴東雨」的天氣。

中央氣象局預報員曾昭誠表示，西北太平洋上持續有颱風生成機率，預估周五至下周日（9/23-9/25）有熱帶系統逐漸靠近台灣，再加上東北風增強，北部、東半部及恆春半島有局部陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區也要注意雷陣雨。

氣象局指出，目前仍不排除西北太平洋上可能有颱風生成。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，明日迎風面水氣增多，清晨南部有陣雨，午後陣雨則會出現在中南部，位處迎風面的桃園以北和東半部整天都有局部陣雨的機率，其他地區為多雲到晴，特別注意嘉義至桃園沿海空曠地區，以及澎湖易有較強陣風。

氣象局指出，明日迎風面水氣增多，整天都有局部陣雨的機會。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局指出，明日（9/21）陣雨增加，周四（9/22）天氣會較乾爽。（圖／擷取自氣象局官網）

溫度方面，明日北部、東北部早晚高低溫介於21度至29度，天氣舒適偏涼，而其他地區不太受東北風影響，高低溫介於23至25度，中南部日夜溫差較大。