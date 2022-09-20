排名大躍進！年底九合一選舉逼近，各縣市長候選人除了競選造勢活動外，執政表現也是選民參考是否投下神聖一票的重點。雲林縣長張麗善今(20日)欣喜秀出漂亮成績單，她在天下雜誌縣市長滿意度調查獲得全國第六，是雲林縣史上最佳的評價，也等同她為雲林拿下了一次最佳進步獎。

張麗善在臉書分享執政成績受肯定的喜悅表示，「今天天下雜誌公布最新的縣市長滿意度調查，我排名全國第六名，比去年進步了八個名次，這個排名是史上最高，非常感謝縣民對我的肯定與鼓勵，能夠讓縣民感受到雲林的進步，真的讓我很欣慰。」

她表達感恩的心，「感謝縣府團隊的努力與辛勞，我們背負著鄉親的期待，一定要更加努力再創佳績，為我們的家鄉擘劃願景，也為下一代的雲林子弟奠定基礎，讓雲林看見未來，這就是我們努力的方向和目標。」

張麗善承諾會加倍努力、做得更好，「當然，我們絕對不能自滿，反而更應該深切檢討做得不夠好的地方，接下來我會繼續拚，一天當三天用，為鄉親拚好日子！為雲林拚大步向前！」