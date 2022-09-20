和泰集團持續投入永續發展領域，積極推動相關公益行動，其中和泰汽車TOYOTA關注環境保護及永續經營議題，自2017年4月起展開「TOYOTA一車一樹」公益計畫，因觀察到過去30年，台灣部分地區海岸線退縮了100～650公尺，為了讓下一代能擁有藍天、綠地，和美麗的海岸線，和泰汽車與慈心有機農業發展基金會及10家公部門合作，克服沿海風大、土壤鹽度高，又常受天災侵襲、惡劣的種樹環境，植樹後搭配3年護樹計畫，成功使海岸苗木存活率高達九成以上。5年多來累計植樹超過62萬棵，減少近16,800公噸的二氧化碳，相當於43座大安森林公園的年吸碳量。

和泰集團以實際行動響應環境公益，集結關係企業及經銷商（和泰汽車、和泰產險、和潤企 業、和雲行動服務、和泰豐田物料運搬、和泰聯網、和泰移動、北都汽車）超過百名員工，也邀請到TOYOTA贊助選手舉重女神郭婞淳，與基隆當地海洋科技博物館一同於20日在基隆環保復育公園展開志工植樹活動，種下超過500株樹苗，一同守護台灣美麗的海岸線。

和泰表示，此次和泰集團志工植樹活動主要種植固沙耐旱且可於海岸地區綠美化的厚葉石斑木、海桐、日本女貞小樹苗，除了吸收二氧化碳，更能水土保持防止基隆海岸持續退縮的問題，達成保護台灣海岸林與減碳的目標。

和泰指出，集團將持續以「人、車、環境」為主軸發展多元的公益活動回饋社會。包含號召民眾力量的「淨灘減塑全台總動員」、二手玩具回收再利用的「玩具愛分享」、保護台灣石虎的「原生動物守護計畫」，及運用本業移動服務發展「yoxi移動公益幸福行動計畫」等公益活動。未來和泰集團將持續深耕公益，積極發展ESG，擴大公益影響力，「與美好台灣同行」為台灣創造更美好的環境與生活。