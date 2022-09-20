台灣保時捷汽車表示，今年是保時捷在台50周年，台灣保時捷夢工程計畫加深與博幼社會福利基金會的合作，除了支援基金會課輔班的日常運作，協助推動偏鄉學子的教育，今年夏天，台灣保時捷夢工程計畫也舉辦了Dream Together Summer Class Tour，經由分享保時捷品牌的緣起及充滿傳奇色彩的創業故事，鼓勵莘莘學子，並希望能啟發對生命的熱情，勇往直前踏上追夢的道路。台灣保時捷在課後也讓孩子們坐上旗下著名的性能車款，除了體驗來自斯圖加特的造車工藝和對機械的熱情，也能在這個炎炎夏日對短暫的試乘留下深刻的回憶。

台灣保時捷總裁聶德軒（Christian Nater）表示：「教育帶來知識和智慧，進而賦予我們更多能力，也讓每個人能有機會為自己的人生加油打拼。因此，台灣保時捷致力推動教育，跨越資源的疆界，以實際行動，讓下一代有更好的發展。這是一個絕佳的機會，讓我們能在暑期課輔班期間實地造訪較偏遠的鄉鎮、結識每一位學生，並透過分享保時捷過去白手起家、充滿挑戰的勵志旅程，期待能夠激勵孩子們保持求知若渴的心態、提醒自己跳脫框架思考，最重要的是，探索自己的熱情所在，並勇於追隨自己的夢想。這群孩子也同樣地啟發著我們，他們如此才華洋溢，熱情奔放，樂觀面臨諸多挑戰，對未來充滿渴望，而這也將繼續帶領我們與博幼社會福利基金會之間合作，給偏鄉學童永續支持。」

台灣保時捷在期間的講座中，和博幼基金會所有參與師生共度彼此難忘的時光。台灣保時捷總裁聶德軒，財務及資訊處長伊恩娜（ Annette Edel）不僅分享了他們的成長故事，期許孩子們無論來自何方，都要相信自我，不斷提醒自己保持對知識的渴望、跳脫框架思考，勇敢追隨夢想。

台灣保時捷公關經理徐尹戈則以生動有趣的方式，分享保時捷品牌充滿傳奇色彩的創業及發展故事，藉由公司因應時代推演所發展出幾項重要的劃時代創舉的故事，為孩子們留下深刻的印象。

博幼基金會董事長唐傳義表示：「台灣保時捷夢工程計畫舉辦的 Dream Together Summer Class Tour不僅別開生面，更深具教育意義。短暫的試乘體驗所帶來的感官衝擊，也拓展了他們視野，刺激了想像，台灣保時捷帶來的故事更是精彩，提醒這群國中孩子們要相信自己，能為自己的未來開啟新的契機。有台灣保時捷的堅定支持，我們深感溫暖，也期待與台灣保時捷建立永續的合作夥伴關係，並有機會在博幼課輔班上開設更多保時捷講座，攜手為台灣的教育一起努力。」

博幼社會福利基金會成立20多年，致力改善台灣偏鄉兒童的教育。截至今年8月，博幼在全台共成立17座課輔中心，培訓近600位在地師資，每年幫助超過3,000名兒童跟上學校基礎課程的進度，幫助大部分的孩子從大學畢業，並有經濟獨立的能力。許多已畢業的學生甚至回到家鄉，成為支持和幫助其它學童的力量，是改善當地城鄉及社區發展的重要助力。

台灣保時捷為了實踐保時捷在長期支持教育和環境永續的承諾，已於6月時宣佈，將全球唯一一部為了慶祝保時捷在台50周年所打造的911 Carrera GTS保時捷在台50周年獨步紀念款，提供進行公益拍賣，所得收益將捐贈給博幼社會福利基金會等台灣保時捷夢工程計畫的公益夥伴。