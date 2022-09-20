知名YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員，擁有精緻的五官與超兇猛的火辣身材，自然不做作的性格受到大批粉絲們喜愛，因外貌神似歌手鄧紫棋被稱「小鄧紫棋」，而去年她認愛DJ湯宇後，今年2月兩人便選擇在男方生日當天登記結婚，大方在社群媒體上放閃互動，近期蕾菈釋出拍寫真照的花絮，火辣造型掀起網友討論。

蕾菈最近在為年曆拍攝照片，她描述當天狀態早上時點開工，晚上十點收工，是耗盡能量的一天，並感謝工作人員的辛勞，呼籲粉絲要「期待蕾菈的年曆」，她曬出多則拍攝花絮，寫下「今天拍了六套，終於拍了洗車的畫面，以前對自己胸沒自信，這種比基尼都不敢穿，這次真的穿了好多想穿的衣服。」

影片中蕾拉穿著性感比基尼，為了保留驚喜感，她特意用水蜜桃圖案遮住大部分身體，不過仍可看到她的事業線和修長美腿，之後更搞笑地拿起沐浴球刷身體，洗車順便洗澡。

網紅蕾菈洗車兼洗澡。（圖／蕾菈Instagram）

蕾菈今（20日）在YouTube頻道放出婚紗的側拍，她換上大紅禮服，深V領口直接開到胸下，雪白東西半球露出見客，當日天氣狀況好，蕾菈開心直呼：「今天既不會太熱也不會沒有陽光，風也不會太大大到我頭髮會亂，太讚了」。兩人在台南拍婚紗照，場景唯美浪漫，都不用出國就能拍出難忘回憶。

蕾菈分享婚紗側拍。（來源／我是蕾菈I'm Lyla）

不少粉絲留言：「蕾拉婚紗超美」、「看到照片的時候還以為是在國外拍的，結果居然是台南！身為台南人也太驕傲了吧！」、「這顏值搭配根本就是偶像劇！」、「這個時尚大片真的太讚了拉好唯美」。