台灣民意基金會今（20）日公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望43.8％，逼近新執政困境的臨界點；台灣民意基金會董事長游盈隆提到，最近民進黨府院對於疫苗的強出頭表現非常不妙，權力核心瀰漫的一股逆向、向人民記憶挑戰的氛圍。對此，前立委林濁水就表示，「中產階級支持度都流向台灣民眾黨，這是重要的訊息」，引發討論。

林濁水今日出席台灣民意基金會舉辦的9月民調發表會，林濁水從蔡英文聲望民調數字中看到，中產階級、自營商（企業主）等對於蔡英文高達55％不贊同，比贊同高，這讓林濁水直言「中產階級支持度都流向台灣民眾黨，這是重要的訊息」，但林濁水也表示，國民黨不用幸災樂禍，台灣民眾要政府不軟弱不是說就要冒進，但民眾無法感受到政府不軟弱、不冒進的政策，甚至沒有感受到政府有努力往這方面做的努力。

最後林濁水也指出，蔡總統最大問題是遇到具體事情，猶豫不決，然後開始放話。「現在的蔡總統與過去蔡總統其實是一樣的」，林濁水也提到，高階白領、自營商等社會中產階級，都認為國軍、政府太軟弱，對此有強烈批判態度，導致蔡英文聲望下降，中產階級族群是比一般民眾多。