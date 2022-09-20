塔斯社（TASS）今天引述「盧甘斯克人民共和國」（LPR）議會副議長報導，當地獲俄羅斯支持的烏克蘭分離主義人士將於23日至27日就是否加入俄國舉行公投。

「盧甘斯克人民共和國」是烏克蘭東部自行宣告獨立的兩個分離地區之一。當地議會今天稍早通過一項羅列公投案細節的法律，但文件內容未提及公投日期。

今年稍早，俄國部隊在俄烏衝突中徹底奪下烏東盧甘斯克州（Lugansk）的控制權。但烏克蘭官員昨天表示，已收復「盧甘斯克人民共和國」所占領土內的一座村莊。

在烏克蘭境內數個被俄軍占領的區域，俄國指派的官員已就公投加入俄羅斯協同一致，加緊準備。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，烏克蘭境內分離主義者控制區的居民希不希望舉行入俄公投，由他們自己決定。

被問及俄國支持的烏克蘭分離主義者今天就入俄公投進行的數項協同行動時，國家電視台播出拉夫羅夫如此回答：「我們從一開始就說，各個領土上的人應該決定自己的命運。」