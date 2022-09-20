「司圖科技股份有限公司」，研發全台首創「SLAM空間建模背包」，打造室內版的Google Maps。

「司圖科技股份有限公司」，研發全台首創「SLAM空間建模背包」，打造室內版的Google Maps。

全台首創「SLAM空間建模背包」，打造室內版的Google Maps。(青年局提供／蔡依珍桃園傳真)

許多民眾都曾有在車站、停車場迷路的經驗，需要透過「室內定位系統」不再迷航!桃市府青年事務局安東青創基地輔導新創團隊「司圖科技股份有限公司」，研發全台首創「SLAM空間建模背包」，能夠及時描繪室內場域的3D定位地圖，打造室內版的Google Maps，民眾可以用APP接收無線訊號就能得知自己的位置，3D定位地圖結合機器人掃圖系統與定位技術，在室內找車位、找餐廳、找商店、找廁所，要找哪個地方只要打開APP就為你導航，其技術應用範圍相當廣泛，從定位系統跨足展場的線上線下整合交流，創造現實與虛擬互動體驗模式，開啟展場多元宇宙，研發成果倍受關注。

司圖科技曾與台北市政府及華碩集團亞旭電腦共同推出「台北車站通」APP，為近40個足球場大的「台灣最大迷宮」-台北車站，提供台北車站周邊並延伸至北門、中山地下街的室內導航，可以在站內定位、導航到車站範圍內的任何地點。更與大日開發共同推出「Mobuy」App，與北北基縣市各大停車場合作，讓車主可以使用尋車導航、智慧車牌影像辨識、線上支付停車費，打造更智慧、便捷的生活體驗。司圖科技立志利用獨家的圖資建模工具結合人工智慧(AI)、物聯網(IoT)，成為全台空間定位領域的先驅。

司圖科技創辦人暨執行長林詩頎表示，在創業初期其實是想要製作機器人，這是一個夢想也是還沒有實現的目標，從學生時期到步入職場，長期致力在研發機器人技術上，想要做出能夠滿足大眾生活的機器人產品，於是創立了司圖科技。但是在市場、商品價值、技術等項目來回測試與評估後，林詩頎發現想要製作一個生產機器人的過程所需要的資源過於巨大，於是團隊重新將組織、技術轉型，研發出結合機器人技術的掃圖系統，並將「室內定位」技術應用於生活中，透過市場驗證找到這項技術的價值，更有效率的降低時間、金錢成本，因為這個轉變也為團隊打開了市場的突破口。

加入安東青創基地後，接觸到比以往更多的資金創投單位，在安東基地的協助下，不斷進行商業媒合與企業簡報，讓越來越多政府單位、民間企業認識司圖科技，未來團隊也將更進一步，將室內定位系統數據結合用戶的使用數據，用於分析商場用戶的消費行為模式。並將技術拓展至因疫情受影響的策展業者、博物館、美術館等，運用其高速布建空間資訊與地圖的性質，推出5G互動體驗導流平台，整合線上線下服務，打造展場交流的元宇宙。

青年事務局局長陳冠穎表示，青年局7年來陸續成立青創指揮部、安東及新明3個青創基地、1個設計基地及全台唯一的社會企業中心，針對物聯網、文化創新技術、電子商務、AR／VR、5G產業AI大數據分析、設計產業及社會企業等新創團隊提供育成及輔導等創業協助，成功輔導超過200家的新創團隊，取得超過2.5億創業資金，並促成300案以上商機媒合對接，並於2022年成立「青創資源中心」，做為微型及各類型創業單一創業服務窗口，建構一個完整的青創生態圈，未來也將陸續成立「數位轉型基地」及「A8加速器」，打造桃園成為一流的青創大城。