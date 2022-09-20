律師吳沂錚今年4月住進板橋某月子中心，某日她透過監視器發現女兒在育嬰室溢奶，告知照護員後，竟撞見照護員把嬰兒抱到水槽，頭部靠近水龍頭直接沖洗，水灌進嬰兒口鼻耳朵導致大哭，事後照護員稱是美國醫師教的，吳沂錚揚言提告，中心副督導還回「隨便你要怎麼辦」，離譜態度全被吳曝光在網路上。

吳沂錚在臉書曝光事發經過，她今年4月入住該月子中心，5月1日時透過手機觀看育嬰室監視器，發現她的女兒正溢奶，緊急告知人員，她與丈夫走到育嬰室前，竟目睹照護員把嬰兒抱到水槽，讓嬰兒「面部朝向水槽，後腦杓朝水龍頭」直接沖洗，水直接流向全臉，導致嬰兒不斷大哭，她嚇壞要求把女兒接回房間。

吳沂錚稱事後主管致歉並送上沐浴組賠罪，還稱該照護員已停職，但後來她得知該照護員只調換樓層，3天後她決定提早離開中心，該照護員才解釋是美國醫師教導如此清洗，吳還要求提供監視器影片也遭對方在三推託，隔天中心副督導竟稱「你個人觀感不佳，照顧員的行為沒有不妥」，還說照顧員是輕柔地移動嬰兒。

吳沂錚稱她當下表明會興訟，副督導回「隨便你要怎麼辦」，讓她不能接受，目前她會求償2萬並全數捐出，若訴訟則會求償1元精神慰撫金，強調只是希望中心能面對錯誤檢討流程，並安撫好爸媽；其他網友留言「太可惡了！小老百姓都被欺壓」、「感覺這件事普通人遇到會被吃死」、「光看文字就超氣，真的很誇張」。