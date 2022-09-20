民眾黨新竹市長候選人高虹安被週刊指控，在美國辛辛那提大學攻讀博士學位的論文涉嫌抄襲，恐有侵權疑慮。她今（20）日召開記者會說明，學位及論文皆已獲校方背書，是因民調太高才被綠營不斷追打、抹黑。對此，臉書粉專《TPOC台灣議題研究中心》今（20）日就表示，「高虹安今日在新聞上的正面聲量955則，大於負面聲量851則，新聞好感度為1.12，正評大於負評」，引發討論。

TPOC在臉書上指出，截至20日16時59分，高虹安在新聞上的正面聲量955則，大於負面聲量851則，新聞好感度為1.12，正評大於負評。TPOC也提及，針對高虹安遭週刊爆料論文抄襲，目前網路風向聲量最大的是認為「高的學歷高，怎會想和她戰論文」，聲量佔全網15％；第二是因高在記者會上稱自己不是林智堅，讓網友嘲笑說「小智又中槍了」，聲量12％；第三是因近期週刊的部分爆料內容，皆被民進黨黨公職、側翼大量轉載引用，讓人質疑是「一條龍攻擊鏈」，網友反諷「側翼蟑螂又要上車了，要看到血流成河」，聲量10％。

TPOC更比對了先前深陷論文風波且最後退出桃園市長選舉的林智堅，當時他被爆料論文抄襲第一時間的新聞聲量，7月5日的正面聲量只有279則、負聲量高達1069則，好感度是慘不忍睹的0.26。而他7月24日記者會當天，正面聲量234則、負聲量962則，好感度為更低的0.24，皆輸給高虹安。

最後TPOC也指出，民進黨過去不惜與台大對著幹，也要傾全黨之力拯救林智堅，現在民進黨繼續傾全黨之力，用一條龍式的產業鏈給對手加以攻擊。然而從「突襲」高虹安的攻防成效來看，高虹安卻可說是毫髮無傷。TPOC坦言，「究其原因，除了高虹安即時且有效的回應質疑，反觀林智堅無能處理自身論文爭議案外，民進黨在林智堅論文案『輸不起』，硬是串連媒體攻擊對手的手段也令人反感，無怪乎引起輿論反彈、力挺高虹安」。