2022跨聯盟籃球邀請賽，20日最後一場賽事SBL台灣銀行打出精彩逆轉勝，克服雙位數落後，在第4節超前，最後由林柏偉投進致勝一擊，幫助台銀87比86氣走P. LEAGUE+新竹街口攻城獅。

賽後林柏偉透露，去年熱身賽有場球也是最後一擊在自己手上，但當時失手令他相當自責，這次最後教練團畫戰術時，他坦言有想到上次最後一擊不進的畫面，「我告訴自己，拿到球一定要打強勢點、不要想太多，感謝球進了。」

台銀教頭陳國維指出，這場球跟球隊在跨聯盟第1場對T1聯盟台中葳格太陽一樣，狀況還不錯，第2節又有攻守兩端都有一波當機，中場休息有交代，並用激勵話語和球員對談，第3節開始出現反轉，雖然還是被拉到20分左右分差，第4節根據情蒐，針對對手近期不好的點去攻擊，最後5分鐘內再防守變陣，很開心球員執行得到好節果。

台銀代表SBL逆轉勝PLG勁旅，陳國維表示，球隊從教練團到球員都想讓這支球隊像球隊，沒有一定要贏誰，就是做好事情，「儘管很多聲音對我們不利，但結果是最好呈現，告訴大家SBL球員不差，球隊想栽培球員的態度都有感謝有機會贏下這場，讓大家知道我們的努力。」