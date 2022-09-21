韓國兵務廳長李基植今天表示，考量少子化等趨勢帶來的兵力減少問題，當局正在考慮縮減補充役適用範圍，並研議降低現役軍人判定基準。

李基植接受韓聯社專訪表示，以近期男團防彈少年團（BTS）兵役問題為契機，當局正在重新全盤檢視徵兵制度，受到出生率降低等因素影響，韓國現役軍人數預估將逐年下降，李基植認為，當局正在考慮縮減作為特例的補充役適用範圍，「若一直提出要追加擴大恐怕不合適」。

韓國軍人役別分為現役、預備役、補充役、兵役準備役、戰時勞務役、替代役等6種，其中補充役適用範圍包括有重大貢獻的藝術家及體育選手等，但一般流行歌手並不適用，支持BTS免除入伍服役人士因此主張應考慮將大眾藝術也納入補充役適用範圍。

不過，李基植指出，將大眾藝術納入補充役制度本身對一般服役青年會產生相對剝奪感，「BTS的成功的確相當了不起，但相應的補償是否該與兵役義務連結，需要取得社會共識」。

適用標準的制定也可能引起爭議，李基植舉例，目前有42個國內外文化藝術比賽獲獎人可申請列為補充役，但就連這些純粹藝術領域的認定標準都有人認為應重新檢視，大眾音樂家的認定標準更為模糊，例如美國告示牌（Billboard）第一名、唱片銷售量、粉絲投票結果等恐怕都有失公允。

此外，兵力資源不足也是一個問題。根據人口變化預估

，韓國20至29歲男性人口預期將從2020年33.3萬人降至2025年的22.6萬人，5年內可能減少11萬人；至2040年可能大減至14.3萬人，比2010年（26.9萬人）減少近一半。

李基植表示，韓國過去在兵力充足的2010年代修正徵兵標準，面對兵力減少問題，當局現正研擬降低標準，並就此搜集各軍種意見，最快可能在明年底上路。

為提高軍人戰鬥力、因才適用，兵務廳正積極推動兵役設計支援制度，配合個人專業安排兵種，有助退伍後就業，也研擬開放自由選擇入營時間，避免對個人經歷發展造成不利影響。