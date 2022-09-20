後疫情時期，國際局勢變動未息，供應鏈斷鏈風險仍在，許多企業縮減中國大陸產線，擴增東協市場規模，花旗商業金融20日表示，透過花旗集團在東協的網絡，提供客戶當地總經面、趨勢面到法規面的相關資訊，以及跨國資金管理及資金流動的需求。

花旗(台灣)銀行商業金融事業群負責人余苑菱表示，在美中貿易戰以及新冠疫情影響下，企業供應鏈布局，已從過往降低成本的單一面向思考，逐漸轉變成兼具降低風險及成本等多面向思考，因此更願意部署東協、分散布局，以強化產業供應鏈的競爭力。

花旗商業金融發現，近來泰國與印尼政府積極發展電動車，吸引不少台灣電動車電池等供應鏈相關廠商前往投資；電子及資通訊產業也有逐漸轉向東南亞產業聚落相對成熟國家的趨勢。

日前花旗商業金融與資誠聯合會計師事務所舉辦「供應鏈新思維 : 聚焦印尼、泰國、新加坡產業新脈動」研討會，吸引上百位企業客戶參加，顯見企業對於疫情及地緣政治帶來的經營環境影響，以及如何調整經營思維，有其急迫性需求。