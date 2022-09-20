吳姓男子以打籃球、出遊方式結識國小、國中少年，以乾兄弟互稱，取得信任後竟以收回手機、毆打、找黑道等威脅少年與自己發生關係，還逼2少年發生性行為讓他觀賞，桃園地院依3個強制性交罪判他有期徒刑10年，可上訴。

檢警調查，30多歲吳男2009年至2016年陸續認識4名國小至國中少年，其中一名少年還是同事的兒子，他先與少年們相約打籃球、出遊，還借手機給他們使用，彼此「乾哥、乾弟」相稱，等到少年對他卸下心防，開始以脅迫手段要求少年替他口交等「性服務」，若不從就放話要收回手機、毆打、找黑道找麻煩，或是帶到海邊去泡海水。

吳男2016年邀請其中2少年去宜蘭湯屋，趁一人離開如廁時，要求另一人替他口交得逞。同年夏天又邀17歲前同事兒子跟另名14歲少年，到自家租屋處玩，期間竟要求兩人相互口交、肛交，兩人不堪恐嚇照辦，吳看了之後自己也加入，用同樣方式性侵兩人得逞。

全案近年曝光，檢方認為他涉及5人、8起性侵案。吳到案後坦承認識眾少年，但否認有性侵，辯稱會威脅是因為打球有爭執，提告少年都是球友，自己會約他們練球，有時較兇，並質疑少年如果害怕，「為什麼他們長大還願意跟我出遊、打球、見面？這不合理。」但受害少年也提出吳男恐嚇訊息紀錄，包括「再讓我講一次你就死定」、「定位再讓我說我就打人」、「這種天氣泡海水應該很爽吧」法官比對說詞後認定他其中3案罪證明確。

法院審酌，吳男僅為滿足一己私慾，造成被害人身心受創，犯後又矢口否認犯行，態度可議，依成年人故意對少年犯強制性交罪判有期徒刑3年6月，再依2個成年人利用少年故意對少年犯強制性交罪各判4年，應執行10年。全案可上訴。