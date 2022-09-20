第14屆金馬電影學院20日公布入選學員名單，本屆由學院院長廖慶松親自擔任導師，並挑選出16位來自各地的優秀學員。其中包含台灣的林治文、徐湧智、翁語彤、陳怡儒、陳牧聖、陳韶君、黃洛瑤，來自香港的李毅敏、邵知恩、楊兩全、潘皜暉、羅樂文，澳門的蘇偉鍵，新加坡的張芷凝和黃榮德，以及旅居法國的黃詩硯。

導演組的林治文以《龔囝》獲得本屆金穗大獎；徐湧智的《鋼琴課》獲上屆台北電影節最佳短片；陳韶君以《軟弱的梨》入圍台北電影節最佳短片與金穗獎。國際合製經驗豐富的翁語彤，曾以編導身分入選東京新銳營；黃詩硯則是首位以動畫專才入選的導演，作品《蝴蝶果醬》於國內外影展獲獎連連。

香港代表邵知恩和羅樂文，前者以《呼～》奪得香港鮮浪潮國際短片節大獎與最佳編劇；後者的《夏雪將至》則入圍金穗獎學生組最佳劇情片。來自新加坡的張芷凝閱歷豐富，除電影工作外，還曾任記者、新聞編輯與作家。

編劇組的4位學員，包含曾獲上屆優良劇本獎的黃洛瑤、以《出遊》入圍金鐘編劇獎的陳怡儒、編劇作品兩度奪下鮮浪潮大獎的楊兩全，以及編導《日落黃昏》獲鮮浪潮特別表揚獎的潘皜暉。至於扛下技術重任的4位攝影，則囊括以《軟弱的梨》獲金穗獎最佳攝影的陳牧聖、以《長日漫漫》榮獲鮮浪潮國際短片節最佳攝影的李毅敏、長期於英國和新加坡擔任攝影的黃榮德，與來自澳門的蘇偉鍵。