中國人民銀行(央行)貨幣政策司今發文指出，目前中國定期存款利率約為1％至2％，貸款利率約為4％至5％，真實利率略低於潛在實際經濟增速，處於較為合理水平，是留有空間的最優策略。當前中國的經濟增長、物價水平、就業狀況、國際收支平衡等貨幣政策調控目標均運行在合理區間，充分驗證中國當前的利率水平總體上處於合理區間。

人行貨幣政策司表示，近年人行推動貸款和存款利率進一步市場化。推動貸款市場報價利率（LPR）改革並建立存款利率市場化調整機制。企業貸款利率從2019年7月的5.32％降至2022年8月的4.05％，創有統計以來最低水平；下一步人行將繼續深入推進利率市場化改革，持續釋放LPR改革效能，加強存款利率監管，充分發揮存款利率市場化調整機制重要作用，推動提升利率市場化程度，健全市場化利率形成和傳導機制，優化央行政策利率體系，發揮好利率槓桿的調節作用，促進金融資源優化配置，為經濟高質量發展營造良好環境。