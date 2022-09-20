來南投大快朵頤！被台灣民眾稱為「內地」的南投雖不鄰海，但有風光明媚的日月潭觀光資源，除此之外，也不乏令人流連忘返的在地美食。南投縣議員候選人簡千翔今(20日)就掏出他的口袋名單，介紹祖祠路7-11旁一家他從小吃到大的筒仔米糕，配一碗當歸湯能把一天的精氣神全補足，而且常常中午前就賣光，到南投玩的觀光客可要起早才吃得到。

簡千翔在臉書發文表示，要介紹一家他從小吃到大的老店，記得這家店以前最有名的是當歸鴨，可能因為處理鴨肉太麻煩，現在只有豬腳、豬腸、米血跟麵線可以選擇了…不過他們家的豬腳也是非常優秀！雖然不到骨肉分離的地步，但絕對不會啃不起來，是他必點的項目之一。

「招牌的筒仔米糕，真的是一絕！」簡千翔談到在地美食，眼睛就亮了起來直說，米飯不會太硬，也不會太鬆散，再加上他最愛的辣醬，光想都要流口水了。早上來顆米糕配一碗當歸湯，感覺整天的精、氣、神都補足了！

簡千翔指出，店家的位址旁邊就是祖祠路的7-11，非常醒目！每次早上只要路過祖祠路，都會想彎進來看看有沒有開店，營業時間雖然是早上8:30-12:30，但有時候來的晚一點，就賣光光收攤了，想吃的朋友們，一定要趁早喔！