警方起出做案用汽油彈空瓶。（警方提供／李奇叡新北傳真）

警方逮回丟擲汽油彈的32歲李姓男子，全案詢後依公共危險罪移送。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市汐止區茄苳路88巷6弄34號前廣場，今晚8時58分驚傳2聲巨響，現場民眾表示，有人丟擲4至5個汽油彈，還遺留殘骸，周遭住戶發現後拿滅火器將火勢撲滅，所幸並未造成傷亡，僅有1部機車被燒毀，目前犯嫌已被警方逮捕歸案。

汐止警分局獲報後，隨即到場了解狀況，發現丟擲汽油彈之犯嫌已騎乘機車逃逸，現場僅尋獲汽油彈殘骸，後續擴大調閱監視器，釐清犯嫌，逮回丟擲汽油彈的32歲李姓男子，並起出做案用汽油彈空瓶，全案詢後依公共危險罪移送，詳情仍待進一步釐清。